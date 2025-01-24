Yasa dışı bahis için yeni karar

GALATASARAY
Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, 11 Ekim 2024'teki takipsizlik kararına Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca itiraz edildiği belirtildi. Yapılan itirazda, eksik ve yetersiz araştırma yapıldığının belirtildiği,
14 Eylül 2024'te oynanan G.Saray-Ç.Rizespor maçında stattaki dijital led panolarında ve futbolcuların formalarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığının anlatıldığı kaydedildi. G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk
de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu haber sitesi sponsorluğuna ilişkin bu anlaşma, TFF'den aldığımız izinle yaptığımız bir sponsorluk anlaşması. Bu anlaşmadan kulübümüz herhangi bir menfaat sağlamamış. Sulh Ceza Hakimliği bu sponsorluğa dair verilen takipsizlik kararına ilişkin F.Bahçe'nin itirazının reddine, Spor Toto'nun itirazının kısmen kabulüne karar vermiştir."