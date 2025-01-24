Yasa dışı bahis için yeni karar

Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan hakkında,İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, 11 Ekim 2024'teki takipsizlik kararına Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca itiraz edildiği belirtildi.14 Eylül 2024'te oynanan G.Saray-Ç.Rizespor maçında stattaki dijital led panolarında ve futbolcuların formalarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığının anlatıldığı kaydedildi.de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu haber sitesi sponsorluğuna ilişkin bu anlaşma, TFF'den aldığımız izinle yaptığımız bir sponsorluk anlaşması.