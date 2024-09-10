Yeni Ferdi geliyor

Köhn ve Zaha'yı kiralayan, Kerem Aktürkoğlu'nu satan Galatasaray'ın elinde sol kanat rotasyonunda sadece yeni transferi Jakobs ve Barış Alper Yılmaz kaldı. Osimhen hamlesi sonrasında önceliği sol kanat takviyesine veren sarıkırmızılılar, Nicola Zalewski için girişimlerine hızlı şekilde devam ediyor.Roma, 1 yıl kontratı kalan futbolcu ile yollarını ayırmaya olumlu yaklaşırken İtalyan basınına göre; oyuncu ise G.Saray'ın teklifine pek de sıcak bakmıyor. 22 yaşındaki Polonyalı için sarı-kırmızılılar 5 milyon Euro'luk teklif ile masaya oturmuş durumda.İki ayağını da kullanan genç oyuncunun transferi an meselesi.Polonya Milli Takımı formasını toplam 22 kez giyen Zalewski, Uluslar Ligi maçlarında da formu ile ayakta alkışlandı. Ülkesinin İskoçya'yı 3-2 yendiği karşılaşmada 1 gol-1 asist ile oynayan Zalewski maça damga vururken, 90 dakika süre aldığı ve Hırvatistan'a 1-0 yenildikleri müsabakada ise skoru değiştiremedi.