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Giriş Tarihi: 27.5.2025

Yeni kaptan İcardi!

Arjantinli oyuncu, pazubendini Fernando Muslera’dan devralıyor. Abdülkerim Bardakcı ikinci, Kaan Ayhan ise üçüncü kaptan oldu

Yeni kaptan İcardi!
Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında duygusal anlar yaşandı ve Fernando Muslera'nın ayrılması kesinlik kazandı. Taraftara cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesi ile veda etmeye hazırlanan Muslera, yeni sezonda yok. Uruguaylı kaleci yerine birinci kaptanlık görevini yaz dönemi ile birlikte Mauro İcardi üstlenecek. Bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli oyuncu, Muslera'dan pazubendi devralacak. Yeni sezonda ikinci kaptan olarak ise Abdülkerim Bardakcı belirlendi. İcardi ve Abdülkerim sahada olmadığında ise pazubendi Kaan Ayhan takacak. Öte yandan İcardi'nin de sakatlığını atlattığı ve sezon öncesindeki kampa tam olarak hazır gelmek için özel program uygulayacağı öğrenildi.

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Yeni kaptan İcardi!
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