Yenilmezler!

38 yaşına ulaşıp performansıyla zirveye çıkan Dries Mertens, sürekli değişen bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Trabzonspor'un da 3 puana yakın bir performans sergilediğini belirten deneyimli isim, "Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, statlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi" dedi. Belçikalı yıldız, "Sezon sonu futbolu bırakacak mısın?" sorusuna ise "Göreceğiz, göreceğiz" yanıtını verdi.Maçın ilk yarısında harika bir asist yapıp ardından da muhteşem bir gole imza atan Yunus Akgün maçın kilit isimlerinden biriydi. Milli oyuncu, Nisan 2012'de Selçuk İnan'ın 1 gol-1 asistinin ardından Galatasaray forması ile Süper Lig'de Trabzonspor'a bu performansı sergileyen ilk isim oldu.MICHY Batshuayi, oyuna sonradan girdiği bir maçı daha golle tamamladı. Belçikalı oyuncu,sonrasında Trabzonspor karşısında da oyuna sonradan dahil olup fileleri buldu. Ligde maça dahil olduktan sonra en çok gol atan isim konumunda.ile gözlerin pasını silen Yunus Akgün, maç boyunca hırslarını koruduklarına dikkat çekti. Milli oyuncu, "Şampiyonluğu bırakmayacağız" diyerek mesajını verip şöyle devam etti: "Gol atıyorum ama kazanmak daha önemli. Bu maçta hem gol attım hem asist yaptım hem kazandık."Maçın ardından sarı-kırmızılı oyuncular tribünlerle zaferi paylaştı. Taraftarın en öne aldığı isim ise penaltıdan ağları sarsıp son golde de pozisyonun içinde olan Batshuayi oldu.