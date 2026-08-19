Yerli 10’da fark 10!

BATRAKOV'DA mutlu sona ulaşan Galatasaray
, sıradaki hamlesini Can Uzun
'a yaptı. Frankfurt'a daha önce sunduğu 25 milyon Euro bonservis teklifi reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, bonuslarla 35 milyon Euro'ya kadar çıktı. Alman kulübü ise indirime yanaşmazken, taraflar arasındaki pazarlıklarda 10 milyon Euro fark söz konusu. Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar Can için masada olmaya devam edecek. 10 numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can'ı joker özelliğinden dolayı Okan Buruk
çok istiyor. 20 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu, hem yerli hem de genç olmasıyla Aslan'ın iştahını kabartıyor.
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Mete Efendioğlu - Editör