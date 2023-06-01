Yıldız gibi parladı

Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray'a 23. lig şampiyonluğunu yaşatarak kulüp tarihine geçen Okan Buruk, puan ortalamasıyla da uluslararası arenanın en iyileri arasına adını yazdırdı. Henüz 49 yaşında olan genç çalıştırıcı, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, oynanan 34 maçta 2.41 puandeğeri tutturarak Avrupa'nın en iyi50 yaş altı teknik direktörleri arasındaikinci sırayı aldı. Buruk'un en büyük rakibi, Porto'nun 48 yaşındaki çalıştırıcısı SergioConceiçao (2.48)... Barcelona'nın başındaki 43 yaşındaki Xavi(2.38) ile Arsenal'de görev yapan 41 yaşındaki Arteta (2.21), Galatasaray'ın hocasını takip etti. Buruk, kariyerinin son 5 sezonunda ulaştığı puan değeriyle Süper Lig'in en iyi 4'üncü ismi durumuna geldi. 147maçta 1.69 ortalama ile FatihTerim (2.03), Abdullah Avcı(1.98) ve Sergen Yalçın'ın (1.76)gerisinde kaldı.
OKAN BURUK'A YENİDENFLORYA'NIN KAPILARINIAÇAN O RÖPORTAJ 21 Nisan 2022'de SABAH Spor'akonuşan Okan Buruk, "Bu saattensonra en büyük mutluluk GalatasarayTeknik Direktörlüğüdür" diyerekbu görevi ne kadar istediğini futbolkamuoyuna duyurmuştu. Oröportajdan 2 ay sonra genç hoca,hayallerini gerçeğe dönüştüren ilkimzayı attı. Bir sezonluk zorlu maratonunardından ise Galatasaray'daki ilk,kariyerindeki ikinci Süper Lig şampiyonluğunaimza attı.