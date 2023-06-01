Yıldız gibi parladı

umhuriyetin 100. yılında Galatasaray'a 23. lig şampiyonluğunu yaşatarak kulüp tarihine geçen Okan Buruk, puan ortalamasıyla da uluslararası arenanın en iyileri arasına adını yazdırdı. Henüz 49 yaşında olan genç çalıştırıcı, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, oynananBuruk'un en büyük rakibi,Barcelona'nın başındakiile Arsenal'de görev yapanGalatasaray'ın hocasını takip etti. Buruk, kariyerinin son 5 sezonunda ulaştığı puan değeriyle Süper Lig'in en iyi 4'üncü ismi durumuna geldi.Okan Buruk,diyerekbu görevi ne kadar istediğini futbolkamuoyuna duyurmuştu. OröportajdanBir sezonluk zorlu maratonunardından ise Galatasaray'daki ilk,kariyerindeki ikinci Süper Lig şampiyonluğunaimza attı.