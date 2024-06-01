Yine yeniden Assignon

Ara transfer döneminde Sacha Boey'yi Bayern Münih'e satan Galatasaray, uzun süre Lorenz Assignon transferi için uğraşmasına rağmen oyuncuyu son anda Burnley'ye kaptırmıştı.Burnley İngiltere'de küme düşünce Assignon mukavelesinin bulunduğu Rennes'e geri döndü.Sadece bir maçta ilk 11'de sahaya çıkan Aurier ile yollarını ayıran Galatasaray, sezonu sağ bekte Kaan Ayhan'la tamamladı. Ligin bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar için Sacha Boey'in kiralık olarak geri döneceği iddiaları ortaya atıldı ancak yönetimin transferde önceliği Lorenz Assignon'a verdiği ortaya çıktı.23 yaşındaki futbolcunun Rennes ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.İlk profesyonel sözleşmesini 20 Mart 2020'de Rennes ile imzalayan Lorenz Assignon, Bastia ve Burnley takımlarında kiralık olarak forma giydi. Kulüp kariyerinde 116 maça çıktı. 8 gol ve 11 asistle skora 19 kez katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.