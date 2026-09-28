Yine yeniden Demirovic

Osimhen'in sakatlığında tabela yapmakta sıkıntı çeken Galatasaray, hücum hattından skor katkısı alamadı. Nijeryalı forvetin yerine oynayan Deniz Gül de buna çare olamadı. Osimhen'in arkasına net bir oyuncu arayışına giren sarı-kırmızılı takım, devre arası transfer döneminde eski gözdesi için yeniden düğmeye basma kararı aldı. Bosna Hersek basınından SportSport'un haberine göre; Galatasaray, yazın ısrarla istediği Ermedin Demirovic'i yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor. İlk etapta Stuttgart'a yapılan 20 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmediği ifade edilirken G.Saray ocak ayında daha iyi şartlarla oyuncunun kapısını çalmayı düşünüyor. Stuttgart, 28 yaşındaki Bosna Hersekli santrforu için en az 35 milyon Euro bonservis talep ediyor. Demirovic, bu sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

SİNGO'DA HEDEF G.BİRLİĞİ

3 Eylül'de gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo, formasına kavuşmak için gün sayıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Sakatlığı ciddi değil. Darbeden kaynaklanan bir durum" dediği Fildişi Sahilli sağ bekte hedef belirlendi. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında tedavisini sürdürecek 25 yaşındaki savunmacının, 17 Ekim'de oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde forma giymesi planlanıyor. 29 gündür forma giyemeyen Singo, bu sezon 2 maçta 41 dakika süre alabildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör