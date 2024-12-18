Yok artık! Dybala geliyor

G.Saray, devre arasında takıma yeni yıldızlar kazandırmak için kolları sıvarken Paulo Dybala hamlesi geldi. 37 yaşını devirecek Mertens'e alternatif olacak ismi, menajer George Gardi gündeme soktu. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala için görüşmeler başladı.31 yaşındaki Arjantinli 10 numarayı ocak ayında satmak isteyen Roma, 8 milyon Euro bonservis beklentisinde. Bu sezon 2 gol-1 asistle oynayan Dybala, kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakıyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.Maçı yönetici Abdullah Kavukçu'nun locasında izleyen Carlos Novel, yönetime isteklerini dile getirirken Okan Buruk'un oyuncu ile görüşüp ardından da diğer şartlara göre planlama yapacağı öğrenildi. Dün de menajer Gardi, Florya'ya gelerek Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.zaman sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kalan Dybala'nın özellikle son dönemde kas sakatlıkları dikkat çekiyor. 31 yaşındaki Arjantinli, son olarak 8 Kasım-22 Kasım tarihlerinde Roma formasını yine kas sakatlığı yüzünden giyemedi. Dybala'nın Adductor ve Hamstring sorunları da göze çarpıyor.Arjantinli yıldızın transfer iddiası tüm Avrupa'da yankılanırken temsilcilerinden Catia Augelli, SABAH Spor'a özel açıklamada bulundu. Konunun sadece yıldız oyuncu ile ilgili olmadığını belirten Augelli,ifadelerini kullandı. F.Bahçe'nin de orta saha transferi için 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu Christian Ordonez için temasta olduğu öğrenildi.SAMET YÜKSEL