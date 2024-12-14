Yunus zirvede bir kerem!

G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle satılmasının ardından daha fazla forma şansı bulup takımın vazgeçilmezi olan Yunus Akgün; UEFA Avrupa Ligi'nde 5. golünü Malmö karşısında buldu.Süper Lig'de de 3 gol ve 2 asisti olan Yunus, Kerem'in boşluğunu doldurmayı fazlasıyla başardı. Kerem, geçen sezonun ilk yarısını lig ve Avrupa'da toplam 8 golle kapatmıştı.