Yunus zirvede bir kerem!

G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle satılmasının ardından daha fazla forma şansı bulup takımın vazgeçilmezi olan Yunus Akgün; UEFA Avrupa Ligi'nde 5. golünü Malmö karşısında buldu. 24 yaşındaki futbolcu böylece gol krallığı yarışında Manchester United'dan Höjlund, Porto'dan Samu ve Ferencvaros'tan Varga ile birlikte zirvede yer aldı.
Süper Lig'de de 3 gol ve 2 asisti olan Yunus, Kerem'in boşluğunu doldurmayı fazlasıyla başardı. Kerem, geçen sezonun ilk yarısını lig ve Avrupa'da toplam 8 golle kapatmıştı. Trabzonspor ve Kayserispor karşısında Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olacak Yunus, bir gol bulması halinde eski takım arkadaşını geçecek.