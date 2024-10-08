Zaha kadro dışı

SEZON başında Galatasaray'ın binbir uğraş ile ücretinin 4.5 milyon Euro'sunu karşılayarak Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da da şimdilik tutunamadı. Fildişili yıldızın performansından memnun olmayan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha ve Orban'ı 2-0'lık Nantes maçının kadrosuna almadı. Bu oyuncular için açıklama yapan Sage, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir söylemim var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim"
yorumunu yaptı. Lyon ile lig ve Avrupa'da birer maça çıkan Zaha, 1 kez asist katkısı yaptı.
ÖNCE PRIM SONRA IMZA
Galatasaray'da hâlâ takıma geçen sezonun şampiyonluk primi ödenmedi. İki hafta önceki Fenerbahçe galibiyetinin ardından da soyunma odasında oyunculara 1 buçuk milyon Euro prim sözü verilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu hafta Florya'daki alacakları kapatmaya çalışacak. Futbolculara primleri ödendikten sonra ise UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı imzalatılacak.