Zaha’dan u dönüşü

eçen sezon Fenerbahçe'nin elinden kapılan Wilfried Zaha, 10 gol-4 asistle tabela yaptı ancak beklentilerin uzağında kaldı.Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan Zaha, kararını değiştirdi, West Ham'la iletişimini kesti ve takımda kalmaya karar verdi. Sosyal medyada daha önce tartıştığı taraftarlara pozitif mesajlar göndermeye başlayan Zaha, 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı.