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Giriş Tarihi: 12.6.2024

Zaha’dan u dönüşü

MEHMET ÖZCAN

Fildişi Sahilli oyuncu ayrılık kararından vazgeçti, taraftarına zeytin dalı uzatıp artık sadece G.Saray’a odaklandı

Geçen sezon Fenerbahçe'nin elinden kapılan Wilfried Zaha, 10 gol-4 asistle tabela yaptı ancak beklentilerin uzağında kaldı. İlk 11'den kesildiği dönemde ayrılmayı düşünen Fildişi Sahilli yıldızla uzun süredir West Ham ilgileniyordu. Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan Zaha, kararını değiştirdi, West Ham'la iletişimini kesti ve takımda kalmaya karar verdi. Sosyal medyada daha önce tartıştığı taraftarlara pozitif mesajlar göndermeye başlayan Zaha, 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı.
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Zaha’dan u dönüşü
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