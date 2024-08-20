Zaha’nın derdi vergi!

remier Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Wilfried Zaha, İngiltere'deki vergilere takıldı.Galatasaray cephesi, sol kanadın yıllık ücretini ödemeyi taahhüt ederken karşılığında ise 9 milyon Euro'luk kiralama bedeli alarak transfer için limit sorununu çözmeyi hesapladı.Ancak Zaha, İngiltere'ye dönmesi halinde Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazandığı maaşın vergisini de ödemek zorunda kalacak.Wilfried Zaha ile Crystal Palace ve Leicester City ciddi biçimde ilgilendi. Vergi problemi yüzünden iki kulüp de geri adım attı. Hem Crystal Palace hem de Leicester City cephesi, 6 milyon Euro'luk vergiyi Galatasaray'ın ödemesini istedi.BU sezon G.Saray forması ile sadece Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı sahaya çıkan Zaha,Fildişili oyuncu, şut ve orta denemesi ise yapamadı.