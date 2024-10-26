Zidane geldi Sara coştu

Sarı-kırmızılı kulüp yıllardır orta sahada Torreira'nın yanına takviyeler yaparken bir türlü istediği ismi bulamamıştı. Ancak bu sezon Sara hamlesi işi çözdü. Sergio Oliveira, Midtsjö ve Ndombele'nin ideal partner olamadığı Lucas Torreira'yı Gabriel Sara tamamladı.Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı takımda yükselişe geçen performansını ise yıllardır birlikte yaşayıp büyüttüğü köpeği Zidane'a borçlu.'Zidane' ismini verdiği köpeğine çok düşkün olan Sara, Galatasaray'a geldikten birkaç hafta sonra İngiltere'den köpeğini getirdi. Kulüp yetkilileri de özel uçak ayarlayarak süreci hızlandırdı. 'Zidane' gelir gelmez performansı artan 25 yaşındaki Sambacı, sırasıyla7 yaşında izlediği 2006 Dünya Kupası'nda Zidane'a hayran kalan Gabriel Sara, kariyeri boyunca Fransız efsaneyi örnek aldı. Köpeğine 'Zidane' ismini veren Sara, Zekeriyaköy'deki bahçeli villasında evcil hayvanıyla yaşıyor.ELFSBORG maçının ardından rejenerasyon çalışması gerçekleştiren Galatasaray, dünü izinli geçirdi. Bir gün dinlenen sarı-kırmızılı takım, hafta sonu Beşiktaş derbisine hazırlanacak. Yöneticiler Florya'ya moral ziyaretinde bulunacak ve oyunculara prim sözü verecek. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine 1 buçuk milyon Euro (55.6 milyon TL) prim verilmişti.