Zirvede dans

ESKİ YUNUS GELDİ!

1 gol-1 asist ile maça damgasını vuran Yunus Akgün, bu sezon toplamda 12 gol, 8 asiste ulaştı. Yunus 1 kez daha skor katkısı verirse 2021-22'de Adana Demirspor'daki 9 gol-12 asistlik en üretken dönemini yakalayacak. Milli oyuncu maçın ardından şunları söyledi: "Pozisyon vermeyen bir G.Saray vardı. Bizim zamanlarımız yaklaşıyor. Dizimden sakatlık yaşadım ama gittikçe daha iyi hissediyorum. İlk baştaki Yunus'u yeniden izlettirmek istiyorum."



KRALLIKTA FARKI AÇTI

BU sezon Samsun deplasmanında attığı golle 21 kez fileleri sarsan Victor Osimhen, gol krallığı yarışında Başakşehirli Piatek (19) ile farkı açtı. Nijeryalı yıldız ayrıca bu sezon 6 defa kafayla gol bulurken bir kez daha atarsa 2022/23 ve 2021/22'de Serie A'daki 7 kafa gollü sezonunu yakalayacak.



OSİMHEN: G.SARAY HEP KALBİMDE OLACAK

Samsun ağlarını da sarsan Osimhen son 7 maçın çok zor geçeceğini söyledi. Şampiyonluğa ulaşmak için kritik haftalar olduğunu belirten Nijeryalı yıldız, "Her maçı kazanmak istiyoruz, bu kalitemiz de var. Sezon sonunda kupayı kazanmak için mücadele etmeliyiz. Ben hep anı yaşarım. Ailem ve arkadaşlarım için çok güzel zamanlar geçiriyorum. Sezon sonu bittiğinde ne olacağına bakacağız. Sonsuza kadar G.Saray kalbimde olacak" dedi.



SAMSUN'DAN BÜYÜK TEPKİ

SAMSUNSPOR, ofsayt sebebiyle iptal edilen golleri ve Drongelen'in burnunun kanadığı pozisyon sonrası Sallai'ye değil de kendi oyuncularına sarı kart çıkmasına tepki gösterdi. Kulübün sosyal medya hesabından "Dirsek bize, kart bize… Adalet?" paylaşımı yapılırken teknik direktör Thomas Reis de "Bizim atmış olduğumuz golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. 1-0 olsaydı maç iyi geçebilirdi. Van Drongelen'nin gördüğü sarı kartta da dudağı kanıyordu" dedi.



TERİM DÖNEMİNİ YAKALADI!

OKAN Buruk'un öğrencileri, Samsunspor'a konuk olduğu son 4 lig maçından da üçer puan çıkarmayı başardı. G.Saray, Karadeniz ekibine karşı bu dörtte dörtlük seriyi daha önce Ekim 1996-Eylül 1999 arasında Fatih Terim yönetiminde yakalamıştı.



8'DE 8 İLE DEVAM

Sarıkırmızılılar, Karadeniz ekibine karşı oynadığı son 8 lig maçından da 3 puanla ayrıldı. Aslan bu karşılaşmaların tamamında en az iki gol buldu. Samsunspor, son olarak 2004- 2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.



İLK YARIDA İKİ KRİTİK KARAR

Maçın 9. dakikasında Samsunspor, Holse ile ağları buldu. Ancak VAR incelemesi sonrasında oyuncunun ofsayt durumunda olduğu sistemde belirlendi ve maç 0-0 devam etti.



18. dakikada ceza sahası içinde Torreira, Van Drongelen'in arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün pozisyonda faule gerek görmezken VAR da kısa bir inceleme sonrasında çağırmayınca penaltı kararı çıkmadı.