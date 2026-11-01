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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Stoilov’dan devre arası motivasyonu

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Stoilov’dan devre arası motivasyonu
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe gibi bir rakibi deplasmanda yendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Bulgar çalıştırıcı, "Devre arasında oyuncularımla bir konuşma yaptım. Onlara 'Ritmi artırmalıyız, rakibe topu vermemeliyiz. İnisiyatif bizde olmalı' dedim. Bununla birlikte çok farklı bir Göztepe olduk ve aradığımız golleri bulduk. Oyun seviyemizi yavaş yavaş yukarı çekiyoruz. Çok mutluyuz, değerli bir galibiyet aldık. Biz hep beraber hareket etmeliyiz. Beraber olunca başarı da geliyor" diye konuştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Stoilov’dan devre arası motivasyonu
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