Samsun fırsat tepti

Samsunspor, Yunan temsilcisi karşısında iki farklı görüntü sergiledi. İlk yarıda üstün oynayan, rakibin gardını düşürecek pozisyonları bulan taraftı. Nitekim gole de erken ulaştı. 4. dakikada Ntcham'ın pasında Musaba ceza sahası içine girer girmez ortasını yaptı, Moukoudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ardından Ntcham üç kez gole çok yaklaştı ancak AEK'in kalecisi Strakosha'yı aşamadı. İkinci yarıda ise roller değişti. AEK bastırdı, Samsunspor karşılamakta güçlük çekti. 52. dakikada Marin skora dengeyi getirdi. Kırmızı beyazlı ekip, bu golün şokunu atlatamadan ikincisini filelerinde gördü. 63. dakikada hızlı gelişen AEK atağında Koita, takımını öne geçiren vuruşu yaptı. Samsun, geriye düştükten sonra topa daha çok hükmetti. Teknik direktör Thomas Reis, 73'ten sonra oyunu lehlerine çevirebilmek adına hamlelerini yapmaya başladı ama saha içi değişiklikler de sonuç vermeyince Samsunspor, karşılaşmayı 2-1 kaybederek UEFA Konferans Ligi'nde 1 maç önceden son 16'ya kalma fırsatını değerlendiremedi ve liderliği kaybetti.



REİS'TEN SİTEM: GEÇ KALDIK

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, takımın ikinci yarıdaki performansına sitem etti. "Böyle maç kazanamayız" diyen Alman hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarıyı domine ettik. 3-4 pozisyon da yakaladık ama 2. golü atamadık. Birçok aksiyonda geç kaldık. Gereksiz bir faul sonrası frikikten 1-1 oldu. Yaptığımız bir hatadan dolayı da 2-1 yenildik. Şimdi bir şansımız daha var. En iyi şekilde dinlenip Süper Lig'deki zorlu maçımıza hazırlanacağız." Transferle ilgili de konuşan Reis, "Türkiye'de yabancı kuralı var. Bu nedenle herhangi bir ayrılık olmadan daha fazla futbolcu getiremiyoruz" ifadelerini kullandı.



SON MAÇ MAINZ'LA

AEK yenilgisi, son hafta deplasmanda oynanacak Mainz maçını Samsunspor'un ilk 8'de yer alması adına önemli hale getirdi. Kırmızı beyazlılar, Alman ekibiyle 18 Aralık Perşembe günü karşılaşacak.