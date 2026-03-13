Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, maçın ardından "Hatalar yaptık, bunu kullandılar. Onlar daha iyiydi. Ezber oyun becerileri daha iyiydi. Oynayacağımız ikinci bir maç var. Futbolda her şey mümkün. İlk golü erken bulursak onlara zarar verebiliriz. Rayo, Konferans Ligi'ni kazanabilir " diye konuştu.



NTCHAM CEZALI

SAMSUNSPOR'DA Emre Kılınç, Olivier Ntcham, Logi Tomasson, Okan Kocuk, Tanguy Coulibaly, Toni Borevkovic ve Zeki Yavru ceza sınırındaydı. Ntcham gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu rövanşta forma giyemeyecek.