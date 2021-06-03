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Giriş Tarihi: 3.6.2021 10:31 Son Güncelleme: 3.6.2021 10:41

Alexander 'un sevgilisi 'ten dikkat çeken beğeni!

YUNUS EMRE SEL
Alexander Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes'ten dikkat çeken beğeni!

Geçen sene 'da oynayan ligde gol kralı olan Norveçli oyuncu Alexander tekrar Trabzonpsor'un gündemde yer alıyor. Oyuncuyu tekrar takımda görmek isteyen Trabzonspor taraftarları sosyal medyadan Sörloth'a çağrı yaptı ve milyonlarca yorumda bulundu. Sörloth'un sevgilisi olan , yapılan yorumları beğeni attı. Sörloth bu kadar yorumdan sonra şaşkınlığını gizleyemedi.

Trabzon taraftarının Sörloth çılgınlığı büyüyor. Norveçli'ye giden 2 milyon mesaj, en ünlü Instagram sayfası 433'e de konu oldu. Mesajları Sörloth'un sevgilisi Selnes'in beğenmesi dikkat çekti.

"COME TO TRABZON"

Trabzonspor taraftarlarının Alexander Sörloth çılgınlığı devam ediyor. Bordomavili taraftarlar, eski gol krallarını yeniden takımlarında görmek için önceki gece sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Taraftarlar, Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 2 milyonu aşkın "Come to Trabzonspor" ifadesi kullanarak yorum yaparken oyuncuyu ne kadar çok istediklerini bir kez daha göstermiş oldu.

SÖRLOTH ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kampanyayı dünyanın en ünlü spor sayfası 433 de, "Come to Trabzonspor" yazarak katıldı. Taraftarların Sörloth hayranlığı bu sayede büyük bir kitleye ulaşırken, Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes'in yorumları beğenmesi dikkat çekti. Norveç Milli Takımı'nın kampında yayınlanan kısa bir videoda takım arkadaşlarının Sörloth'a yorumları sorduğu, oyuncunun da neşeli şekilde cevap vererek şaşkınlığını dile getirdiği görüldü.

ÖMER ÜRÜNDÜL: SÖRLOTH'TAN ŞÜPHEM YOK!

Benim genel görüşüm, her zaman profesyonelliği ön planda tutan, fizik açıdan güçlü ve bir önceki seneyi iyi geçirmiş oyuncuların yararlı olacağı yönündedir. Sörloth için hiçbir endişem yok. Onun ne kadar faydalı olacağını daha önceden de gördük. Geçen sezonu da çok iyi bir takım olan Leipzig'de geçirdi. Ama Marek Hamsik konusunda bugünden olumlu bir görüş bildiremem. Hamsik'in çok yetenekli olduğunun altını çizmekle birlikte son dönem performansı nedeniyle erken yorum yapmamak gerek…

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Alexander Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes'ten dikkat çeken beğeni!
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