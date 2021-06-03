Alexander Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes'ten dikkat çeken beğeni!

ÖMER ÜRÜNDÜL: SÖRLOTH'TAN ŞÜPHEM YOK!

Benim genel görüşüm, her zaman profesyonelliği ön planda tutan, fizik açıdan güçlü ve bir önceki seneyi iyi geçirmiş oyuncuların yararlı olacağı yönündedir. Sörloth için hiçbir endişem yok. Onun ne kadar faydalı olacağını daha önceden de gördük. Geçen sezonu da çok iyi bir takım olan Leipzig'de geçirdi. Ama Marek Hamsik konusunda bugünden olumlu bir görüş bildiremem. Hamsik'in çok yetenekli olduğunun altını çizmekle birlikte son dönem performansı nedeniyle erken yorum yapmamak gerek…