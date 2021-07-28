Haberler Spor Haberleri Spor Magazin Haberleri Wayne Rooney, parti fotoğrafları için harekete geçti! Fotoğraflar çeken kızlarla…
Giriş Tarihi: 28.7.2021 22:06 Son Güncelleme: 28.7.2021 22:23

Wayne Rooney, parti fotoğrafları için harekete geçti! Fotoğraflar çeken kızlarla…

Wayne Rooney, parti fotoğrafları için harekete geçti! Fotoğraflar çeken kızlarla…

Eski İngiliz futbolcu Wayne Rooney'in parti fotoğrafları konuşulmaya devam ediyor. Wayne Rooney, snapchat modelleri olan Elise Melvin, Brooke Morgan ve Eleanor Hoggarth ile birlikte verdiği bir partide ortaya çıkan fotoğraflar sonrası harekete geçti. Rooney, fotoğrafların yayılması için kızlarla pazarlık anlaşması yaptı. Ortaya çıkan fotoğrafların nasıl sızdığı ve yapılan pazarlığın detayları...

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir partiyle gündeme gelen eski İngiliz futbolcu Wayne Rooney gündeme gelmeye devam ediyor.

WAYNE ROONEY FOTOĞRAFLARIN YAYILMASINDAN SORNA POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Rooney, İngiltere'de verdiği partide, Tayler Ryan ve yakın arkadaşı olan Elise Melvin ile birlikte yakın olduklarını gösteren fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra harekete geçmiş polisi arayarak fotoğrafları çekenlerden şikayetçi olmuştu.

KIZLARLA PAZARLIK ANLAŞMASI YAPILDI

Yaşanan olaylardan sonra Wayne Rooney, fotoğrafları çeken Elise Melvin, Brooke Morgan ve Eleanor Hoggarth ile pazarlık anlaşması yaptı.

WAYNE ROONEY ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI 1 STERLİN'E SATIN ALDI

Yapılan anlaşma sonrası Wayne Rooney, partide çekilen fotoğrafların yayılmasını engellemek adına fotoğrafları 1 Sterlin'e satın aldı.

TAYLER RYAN FOTOĞRAFLARI VERMEYİ REDDETİ

Fakat bazı fotoğrafların sahibi olan snapchat modeli Tayler Ryan fotoğrafları vermeyi reddetti. Mirror'un bir haberine göre, fotoğrafların yayılmasına sebep olan kızların halktan özür dilediği iddia edildi.

PARTİYE KATILAN KIZLAR PİŞMAN OLDUKLARINI İFADE ETTİ

Yapılan bir açıklamada "Kızlar, düzgün bir şekilde gece dışarı çıkan 3 genç kızdı. Wayne Rooney'in partiden sonra onları arkadaşlıklarına son vermesini beklemiyorlardı ve ortaya yayılan fotoğrafların ardından pişman olduklarını ifade ettiler."

"PARTİYE KATILAN KIZLAR PİŞMAN OLACAKLARI ŞEYLER YAPTILAR" DENİLDİ

"Kızlar kendilerine hakim olamayıp pişman olacakları şeyler yaptılar. Çekilen fotoğrafların ana akım medyada yayılacağını tahmin edemediler ve işleri yoluna koymak adına harekete geçtiler." denildi.

WAYNE ROONEY'İN YARI ÇIPLAK OLAN KIZLARLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Binlerce kez internette paylaşılan fotoğraflarda Rooney, Manchester'da sarhoş bir gece geçirdikten sonra bir otelde yarı çıplak kızlarla çevriliyken uyurken görülüyordu ve bu fotoğraflar tüm medyada yayıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
Son dakika haberleri: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
Üniversite taban puanları ve kontenjanları 2021: Sözel, sayısal, eşit ağırlık 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve üniversite kontenjanları ile başarı sıralaması
2 yıllık ön lisans bölümlerin tam listesi | Eşit ağırlık, sözel ve sayısal iki yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları 2021
Son dakika: Dünya bu takası konuşacak, yeni adresi belli oldu! Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland...
Altın fiyatları yön bulacak! Dünya o saate kilitlendi: Altın 2 soru arasında sıkıştı
Son dakika haberler | Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde flaş ifade: 100 bin tl...
Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı
200 - 220 - 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2021
Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları! 2021 Polislik PMYO için kaç puan ve kaç net yapmak gerekli?
ARKADAŞINA GÖNDER
Wayne Rooney, parti fotoğrafları için harekete geçti! Fotoğraflar çeken kızlarla…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA