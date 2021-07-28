Wayne Rooney, parti fotoğrafları için harekete geçti! Fotoğraflar çeken kızlarla…

PARTİYE KATILAN KIZLAR PİŞMAN OLDUKLARINI İFADE ETTİ

Yapılan bir açıklamada "Kızlar, düzgün bir şekilde gece dışarı çıkan 3 genç kızdı. Wayne Rooney'in partiden sonra onları arkadaşlıklarına son vermesini beklemiyorlardı ve ortaya yayılan fotoğrafların ardından pişman olduklarını ifade ettiler."