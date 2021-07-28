Wayne Rooney, parti fotoğrafları için harekete geçti! Fotoğraflar çeken kızlarla…

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir partiyle gündeme gelen eski İngiliz futbolcu Wayne Rooney gündeme gelmeye devam ediyor.
WAYNE ROONEY FOTOĞRAFLARIN YAYILMASINDAN SORNA POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU
Rooney, İngiltere'de verdiği partide, Tayler Ryan ve yakın arkadaşı olan Elise Melvin ile birlikte yakın olduklarını gösteren fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra harekete geçmiş polisi arayarak fotoğrafları çekenlerden şikayetçi olmuştu.
KIZLARLA PAZARLIK ANLAŞMASI YAPILDI
Yaşanan olaylardan sonra Wayne Rooney, fotoğrafları çeken Elise Melvin, Brooke Morgan ve Eleanor Hoggarth ile pazarlık anlaşması yaptı.
WAYNE ROONEY ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI 1 STERLİN'E SATIN ALDI
Yapılan anlaşma sonrası Wayne Rooney, partide çekilen fotoğrafların yayılmasını engellemek adına fotoğrafları 1 Sterlin'e satın aldı.
TAYLER RYAN FOTOĞRAFLARI VERMEYİ REDDETİ
Fakat bazı fotoğrafların sahibi olan snapchat modeli Tayler Ryan fotoğrafları vermeyi reddetti. Mirror'un bir haberine göre, fotoğrafların yayılmasına sebep olan kızların halktan özür dilediği iddia edildi.
PARTİYE KATILAN KIZLAR PİŞMAN OLDUKLARINI İFADE ETTİ
Yapılan bir açıklamada "Kızlar, düzgün bir şekilde gece dışarı çıkan 3 genç kızdı. Wayne Rooney'in partiden sonra onları arkadaşlıklarına son vermesini beklemiyorlardı ve ortaya yayılan fotoğrafların ardından pişman olduklarını ifade ettiler."
"PARTİYE KATILAN KIZLAR PİŞMAN OLACAKLARI ŞEYLER YAPTILAR" DENİLDİ
"Kızlar kendilerine hakim olamayıp pişman olacakları şeyler yaptılar. Çekilen fotoğrafların ana akım medyada yayılacağını tahmin edemediler ve işleri yoluna koymak adına harekete geçtiler." denildi.
WAYNE ROONEY'İN YARI ÇIPLAK OLAN KIZLARLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Binlerce kez internette paylaşılan fotoğraflarda Rooney, Manchester'da sarhoş bir gece geçirdikten sonra bir otelde yarı çıplak kızlarla çevriliyken uyurken görülüyordu ve bu fotoğraflar tüm medyada yayıldı.