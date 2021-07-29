Son dakika: Wayne Rooney, ailesi ve eşi Coleen Rooney hakkında açıklama yaptı! Parti fotoğrafları gündem oldu…

İŞTE ROONEY'İN AÇIKLAMASI

Derby'nin Real Betis'i 1-0 yendiği hazırlık maçından sonra yaptığı açıklamada Sky Sports'a konuşan Wayne Rooney şunları söyledi: "Bir hata yaptım. İki arkadaşımla özel bir partiye gittim. Benden ailemden ve kulüpten özür diliyorum. Derby County'ye ait olduğu yere geri getirmem için bu fırsatı verdiği için minnettarım. Sözümü yerine getirmek için çok çalışacağım."