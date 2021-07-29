Haberler Spor Haberleri Spor Magazin Haberleri Son dakika: Wayne Rooney, ailesi ve eşi Coleen Rooney hakkında açıklama yaptı! Parti fotoğrafları gündem oldu…
Giriş Tarihi: 29.7.2021 19:48 Son Güncelleme: 29.7.2021 20:19

Son dakika: Wayne Rooney, ailesi ve eşi Coleen Rooney hakkında açıklama yaptı! Parti fotoğrafları gündem oldu…

Son dakika: Wayne Rooney, ailesi ve eşi Coleen Rooney hakkında açıklama yaptı! Parti fotoğrafları gündem oldu…

Eski futbolcu Wayne Rooney’in İngiltere’deki bir partide ortaya çıkan fotoğrafları sonrası gündem oldu. Snapchat modelleriyle birlikte yakın görüntüleri medyaya sızan Wayne Rooney, fotoğrafları çekenlerden ve medyaya sızdıranlardan şikayetçi olmuştu. Wayne Rooney yaşanan olaydan sonra ailesi ve eşi hakkında açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir partide snapchat modelleri Tayler Ryan Elise Melvin ve Brooke Morgan ile fotoğrafları ortaya çıkan Wayne Rooney, İngiliz basınında konuşulmaya devam ediyor.

WAYNE ROONEY İNGİLİZ MEDYASINDA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Derby County'nin teknik direktörlüğünü yapan Wayne Rooney'in bir otelde ortaya çıkan parti görüntüleri sonrası medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

ROONEY, DAHA FAZLA YAYILMAMASIN İÇİN FOTOĞRAFLARI 1 STERLİN'E SATIN ALDI

Snapchat modelleriyle eğlenirken görülen Wayne Rooney, fotoğrafların yayılması sonrası polise şikayette bulunmuştu. Daha sonra harekete geçen Rooney, fotoğrafların daha fazla yayılmaması adına fotoğrafları elinde bulunduran kızlardan 1 sterlin karşılığında fotoğrafları satın aldı.

WAYNE ROONEY PİŞMAN OLDUĞUNU İFADE EDEREK ÖZÜR DİLEDİ

Fakat İngiliz medyasında konuşulmaya devam edilen Rooney, bir açıklama daha yaptı. Dün yaptığı açıklamada çok pişman olduğunu söyleyen Rooney herkesten özür diledi ve büyük bir hata yaptığını söyledi. Açıklamasında ailesinden ve eşi Coleen Rooney'dan özür dileyen Rooney, olayın kurbanı olduğunu da söyledi.

İŞTE ROONEY'İN AÇIKLAMASI

Derby'nin Real Betis'i 1-0 yendiği hazırlık maçından sonra yaptığı açıklamada Sky Sports'a konuşan Wayne Rooney şunları söyledi: "Bir hata yaptım. İki arkadaşımla özel bir partiye gittim. Benden ailemden ve kulüpten özür diliyorum. Derby County'ye ait olduğu yere geri getirmem için bu fırsatı verdiği için minnettarım. Sözümü yerine getirmek için çok çalışacağım."

COLEEN ROONEY EŞİ WAYNE ROONEY'E DESTEK ÇIKTIĞINI İFADE ETTİ

Rooney'in eşi, fotoğrafların ortaya çıktığı güne kadar onunla birlikte plajda çocuklarıyla tatil yapıyordu. Ortaya atılan bir iddiaya göre Coleen Rooney'in yaşanan bu olaydan ötürü Wayne Rooney'in yanında olduğunu ve bu olaya kurban gittiğini söylediği ifade edildi.

Wayne Rooney, snapchat modellerinden olan Tayler Ryan ve arkadaşları Elise Melvin ve Brooke Morgan ile birlikte görüntülenmişti. Wayne Rooney, fotoğrafların daha fazla yayılmaması adına fotoğrafları 1 Sterlin karşılığında satın almıştı.

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Son dakika: Wayne Rooney, ailesi ve eşi Coleen Rooney hakkında açıklama yaptı! Parti fotoğrafları gündem oldu…
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