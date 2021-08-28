Alex de Souza’nın locası Tolgahan Sayışman’ın oldu! 55 bin Euro ödedi...

55 BİN EURO ÖDEDİ! ALEX'İN LOCASINI SATIN ALDI

Türkiye'ye gelen en iyi futbolcular arasında yer alan Alex de Souza, uzun seneler Fenerbahçe forması giydi. Kaptanlık da yapan Alex de Souza, Kadıköy'deki maçlarda gol attıktan sonra hep aynı locaya koşuyordu.