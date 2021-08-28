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Giriş Tarihi: 28.8.2021 13:56 Son Güncelleme: 28.8.2021 13:57

Alex de Souza'nın locası Tolgahan Sayışman'ın oldu! 55 bin Euro ödedi...

Alex de Souza’nın locası Tolgahan Sayışman’ın oldu! 55 bin Euro ödedi...

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk! Fenerbahçeli olduğu bilinen Tolgahan Sayışman, kulübüne destek olarak loca satın aldı. Alex de Souza'nın Fenerbahçe'de oynarken gol attıktan sonra koştuğu locayı satın alan Tolgahan Sayışman, locaya oğlunun adını verdi.

Fenerbahçeli ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza'nın locası olarak bilinen yeri satın aldı ve oğlu Efehan'ın adını verdi. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen Tolgahan Sayışman, karşılaşmaları stadyumdan takip edecek.

55 BİN EURO ÖDEDİ! ALEX'İN LOCASINI SATIN ALDI

Türkiye'ye gelen en iyi futbolcular arasında yer alan Alex de Souza, uzun seneler Fenerbahçe forması giydi. Kaptanlık da yapan Alex de Souza, Kadıköy'deki maçlarda gol attıktan sonra hep aynı locaya koşuyordu.

Tolgahan Sayışman, o locayı satın alarak oğlu Efehan'ın adını verdi. Milliyet'in haberine göre Tolgahan Sayışman'ın locayı 55 bin Euro'ya aldığı ifade edildi.

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Alex de Souza'nın locası Tolgahan Sayışman'ın oldu! 55 bin Euro ödedi...
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