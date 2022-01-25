Neymar’ın annesi sevgilisi tarafından saldırıya uğradı!

ANNESİ EVİ TERK ETTİ

Neymar'ın, annesinin Rio de Janeiro'daki yeni evinin inşaatı sürerken Sao Paulo eyaletinde kiraladığı evde Nadine-Tiago çifti arasında kavga yaşandı. Gazeteci Gabriel Perline'in aktardıklarına göre çift sürekli olarak kavga ettiği için ilişkileri iyi gitmiyordu. Son olarak Tiago ve Nadine arasındaki bir kavga yaşandığını ve Neymar'ın annesinin evi terk ettiğini ifade etti.