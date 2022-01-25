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Giriş Tarihi: 25.1.2022 16:16 Son Güncelleme: 25.1.2022 16:24

Neymar'ın annesi sevgilisi tarafından saldırıya uğradı!

Neymar’ın annesi sevgilisi tarafından saldırıya uğradı!

Brezilyalı yıldız Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, sevgilisi tarafından saldırıya uğradı. Kendisinden 28 yaş küçük olan sevgilisi Tiago Ramos'un saldırısına uğradığı iddia edilen Nadine Gonçalves'in evini terk ettiği ifade edildi. İşte şoke eden saldırının detayları...

Breziyalı dünya yıldızı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 28 yaş küçük olan eski futbolcu ve model olan Tiago Ramos tarafından saldırıya uğradı. 54 yaşındaki Nadine Gonçalves'in şişe kırılma sesi, bağırış ve çığlıklardan sonra evini terk ettiği ifade edildi.

ANNESİ EVİ TERK ETTİ

Neymar'ın, annesinin Rio de Janeiro'daki yeni evinin inşaatı sürerken Sao Paulo eyaletinde kiraladığı evde Nadine-Tiago çifti arasında kavga yaşandı. Gazeteci Gabriel Perline'in aktardıklarına göre çift sürekli olarak kavga ettiği için ilişkileri iyi gitmiyordu. Son olarak Tiago ve Nadine arasındaki bir kavga yaşandığını ve Neymar'ın annesinin evi terk ettiğini ifade etti.

KAVGANIN SEBEBİ BOŞANMA DAVASI

Kavganın sebebi olarak Nadine Gonçalves'in Tiago Ramos'u dava etmeyi planlaması nedeniyle Ramos kendini kaybetti. Komşuların verdiği bilgiye göre evden bağırış seslerinin yanı sıra, şişe kırılma sesi ve bir kadının ağladığı duyuldu.

NEYMAR'IN İDDİALARI FOTOĞRAFLARLA ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜ

2020 yılından beri birlikte olan fakat sürekli olarak kavga eden çiftin mutsuz olduğu yazılıyordu. Neymar ise yakın çevresine annesi ile Tiago'nun arasında hiçbir şeyin olmadığını iddia etmişti. Fakat çift daha sonra sosyal medyadan birlikte fotoğraflar paylaşınca Neymar'ın iddiası çürümüştü.

NEYMAR VE BABASI ANNESİNİN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA KALP VE ALKIŞ EMOJİSİ BIRAKMIŞTI

Sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı İnsatagram'da paylaşan Nadine Gonçalves'in bu paylaşımına, oğlu Neymar; "Mutlu ol anne, seni seviyorum." yorumunu yapmıştı. Nadine Gonçalves'in eski eşi ve Neymar'ın babası da paylaşıma alkış emojisi ile yorum yaparak destek vermişti.

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Neymar'ın annesi sevgilisi tarafından saldırıya uğradı!
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