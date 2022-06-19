Ballack, ölen oğlununu yakın arkadaşıyla sevgili oldu! Fotoğraf ortaya çıktı...

Almanya'nın efsanevi orta saha oyuncularından 45 yaşındaki Michael Ballack, yaşadığı aşkla Alman basınının gündemine damga vurdu. Futbolculuk kariyerinde Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Chelsea gibi üst düzey takımlarda forma giyen Alman futbolcu yaşadığı aşkla gündem oldu.
Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde Portekiz'de yaşadığı trajik bir bisiklet kazası sonrası oğlu Emilio'yu kaybeden Michael Ballack, oğlunun yakın arkadaşı olan Sophia Schneiderhan ile birlikte göründü.
OĞLU EMİLİO'NUN TRAJİK ÖLÜMÜ
Alman futbolcu Michael Ballack'ın geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden oğlu Emilio, ailenin Portekiz'deki tatil evinde yapılan bir barbekü partisinin ardından bisikletiyle çıktığı yolculukta dört tekerlekli bir motosikletin altında kalarak hayatını kaybetmişti. İtfaiyeciler tarafından enkazdan çıkarılan Emilio, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.
Bayer Leverkusen'in Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan kadrosunun en değerli futbolcularından birisi olan Michael Ballack, kariyeri boyunca üç kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Ardından Chelsea ile 2009-2010 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu da yaşadı
2002 Dünya Kupası'nda final oynayan Almanya Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Ballack, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynamasına rağmen kupayı kaldıramamıştı.