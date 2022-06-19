Haberler Spor Haberleri Spor Magazin Haberleri Ballack, ölen oğlununu yakın arkadaşıyla sevgili oldu! Fotoğraf ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 19.6.2022 14:38 Son Güncelleme: 19.6.2022 14:41

Ballack, ölen oğlununu yakın arkadaşıyla sevgili oldu! Fotoğraf ortaya çıktı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ballack, ölen oğlununu yakın arkadaşıyla sevgili oldu! Fotoğraf ortaya çıktı...

Efsanevi Alman futbolcu Michael Ballack, yaşadığı aşkla Almanya'da gündem oldu. 45 yaşındaki eski futbolcu, geçen sene Ağustos ayında oğlu Emilio'yu kaybetmişti. Ballack'ın ölen oğlunun yakın arkadaşı olan Sophia Schneiderhan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Almanya'nın efsanevi orta saha oyuncularından 45 yaşındaki Michael Ballack, yaşadığı aşkla Alman basınının gündemine damga vurdu. Futbolculuk kariyerinde Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Chelsea gibi üst düzey takımlarda forma giyen Alman futbolcu yaşadığı aşkla gündem oldu.

Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde Portekiz'de yaşadığı trajik bir bisiklet kazası sonrası oğlu Emilio'yu kaybeden Michael Ballack, oğlunun yakın arkadaşı olan Sophia Schneiderhan ile birlikte göründü.

ÇİFT, ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Alman Bild gazetesine göre, oğlunu kaybettikten sonra yakınlaşan Ballack ve Sopiha, öpüşürken görüntülendi. Habere göre çift mutluk bir şekilde birlikte yaşıyor. Çift, ilişkileriyle ilgili basına açıklama yapmaktan kaçındı.

OĞLU EMİLİO'NUN TRAJİK ÖLÜMÜ

Alman futbolcu Michael Ballack'ın geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden oğlu Emilio, ailenin Portekiz'deki tatil evinde yapılan bir barbekü partisinin ardından bisikletiyle çıktığı yolculukta dört tekerlekli bir motosikletin altında kalarak hayatını kaybetmişti. İtfaiyeciler tarafından enkazdan çıkarılan Emilio, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.

Bayer Leverkusen'in Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan kadrosunun en değerli futbolcularından birisi olan Michael Ballack, kariyeri boyunca üç kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Ardından Chelsea ile 2009-2010 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu da yaşadı

2002 Dünya Kupası'nda final oynayan Almanya Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Ballack, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynamasına rağmen kupayı kaldıramamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS soruları ve cevapları! 2022 Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat YKS AYT ve TYT üniversite sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? YKS AYT oturumu ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu! 2022 Temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
YKS SINAV BAŞARI DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Kalem duası okunuşu! YKS, AYT, TYT ve sınavda başarı için okunacak dualar
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacağı açıklandı! 2022 Ödemeler ne zaman başlıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ballack, ölen oğlununu yakın arkadaşıyla sevgili oldu! Fotoğraf ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA