Jose Sosa'nın eski eşinin çocuğu kaçırıldı! "İki kişi çocuğum aldı"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın eski eşi olan Carolina Alurralde şoku yaşadı. Yeni ilişkisinden doğan bebeğinin kaçırıldığını açıklayan Alurralde yardım talebinde bulundu.
Arjantin basınında yer alan bir haberde, Carolina Alurralde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bebeğinin kaçırıldığını duyurdu. Yaşanan olay sonrası görevliler harekete geçti.
Acılı anne Alurralde, "Eşim Manuel Diaz ve Sara Ruffo'nun bugün öğleden sonra kızımı kaçırdığı görülüyor. Antonia benim evimdeyken bunu yaptılar. Kızımla birlikte fareler gibi koşarak kaçarken onları gördüm. Lütfen bu korkakların yaptığını herkese söyleyin. Polis yardım etmiyor, çaresizim."
Sosa ile Alurralde'nin 2016 senesinde İstanbul'da ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Carolina Alurralde, Jose Sosa'dan geçen yıl boşandıktan sonra Manuel Diaz ile ilişki yaşamaya başlamıştı.