Dursun Özbek’in annesi vefat etti!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek vefat etti. Yapılan resmi açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in değerli annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek vefat etti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in değerli annesi Kezban Özbek'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Merhumeye Allah'tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."