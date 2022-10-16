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Giriş Tarihi: 16.10.2022 15:04 Son Güncelleme: 16.10.2022 15:06

Manchester United oyuncusu Mason Greenwood tutuklandı!

Manchester United oyuncusu Mason Greenwood tutuklandı!

Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood, bir krize daha neden oldu. Ocak ayında kız arkadaşı Harriet Robson'a tecavüz ve saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kefaletle serbest kalan Greenwood'un evine polis baskın düzenledi.

Manchester United'ın başı, oyuncusu Mason Greenwood ile büyük dertte. İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Ocak ayında kız arkadaşı Harriet Robson'a saldırı ve tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve hapis yatmıştı.

MASON GREENWOOD YENİDEN GÖZALTINDA

Kefaletle serbest bırakılan Mason Greenwood, polis baskınıyla yeniden gözaltına alındı. Oyuncunun kefalet şartlarını yerine getirmediğinden dolayı gözaltına alındığı ifade ediliyor.

İngiliz The Sun'a göre, eski kız arkadaşı Harriet Robson'la yeniden iletişim kuran Mason Greenwood, Harriet Robson'ı öldürmekle tehdit etti.

Mason Greenwood'un o dönemki kız arkadaşı Harriet Robson sosyal medya hesabından Mason Greenwood'u kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ifade etmişti.

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Manchester United oyuncusu Mason Greenwood tutuklandı!
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