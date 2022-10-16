Manchester United oyuncusu Mason Greenwood tutuklandı!

Manchester United'ın başı, oyuncusu Mason Greenwood ile büyük dertte. İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Ocak ayında kız arkadaşı Harriet Robson'a saldırı ve tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve hapis yatmıştı.
MASON GREENWOOD YENİDEN GÖZALTINDA
Kefaletle serbest bırakılan Mason Greenwood, polis baskınıyla yeniden gözaltına alındı. Oyuncunun kefalet şartlarını yerine getirmediğinden dolayı gözaltına alındığı ifade ediliyor.
Mason Greenwood'un o dönemki kız arkadaşı Harriet Robson sosyal medya hesabından Mason Greenwood'u kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ifade etmişti.