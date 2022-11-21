Hıncal Uluç’un vefatı sonrası taziye mesajları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Türk basınının duayen isimlerinden, gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllardır Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Hıncal Uluç, futbol ve spor üzerine yazılar yazmış ve çok sayıda programda yorumlarda bulunmuştu. Merhum Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."