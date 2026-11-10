1 numara Onana!

Trabzonspor
'un kalecisi Andre Onana
, hem kurtarış yüzdesi hem de engellenen gol istatistiğinde ligin zirvesinde. FotMob verilerine göre; Kamerunlu eldiven, 6,1 engellenen gol değeriyle Süper Lig'de bu kategorinin lideri. Onana'yı 5,6 ile G.Birliği kalecisi İrfan Can Eğribayat takip ederken, Fenerbahçe kalecisi Ederson 2,9 ile üçüncü sırada. 30 yaşındaki eldiven, yüzde 85,2 kurtarış oranıyla da ligin en başarılısı. Bu kategoride Ederson yüzde 84,6 ile ikinci sırada.
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Mete Efendioğlu - Editör