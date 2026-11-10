Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri 1 numara Onana!
Giriş Tarihi: 10.11.2026

1 numara Onana!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
1 numara Onana!
  • ABONE OL
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, hem kurtarış yüzdesi hem de engellenen gol istatistiğinde ligin zirvesinde. FotMob verilerine göre; Kamerunlu eldiven, 6,1 engellenen gol değeriyle Süper Lig'de bu kategorinin lideri. Onana'yı 5,6 ile G.Birliği kalecisi İrfan Can Eğribayat takip ederken, Fenerbahçe kalecisi Ederson 2,9 ile üçüncü sırada. 30 yaşındaki eldiven, yüzde 85,2 kurtarış oranıyla da ligin en başarılısı. Bu kategoride Ederson yüzde 84,6 ile ikinci sırada.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR #ANDRE ONANA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
1 numara Onana!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA