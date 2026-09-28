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Giriş Tarihi: 28.09.2026

10 numara fırtına

Trabzon’un yenileri bu sezon 13 golün 10’unu attı. Ağları 7 kez sarsan Salah’a Saviolo (2), Dju (1) eşlik etti

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10 numara fırtına
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Süper Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde 13 gol atan Trabzonspor'da yeni transferler skor katkısıyla öne çıktı. 10 kez tabela yapan bordo-mavililerde Muhammed Salah, 7 golle takımını sırtladı ve krallık yarışında Amedspor'dan Gift Orban ile ilk sırada yer aldı. 34 yaşındaki Mısırlı yıldızın ardından yeni transferlerden Noah Saviolo 2 gol, Franculino Dju ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu üçlü, Trabzonspor'un gollerinin yüzde 77'sini kaydetti. Karadeniz devinin kadrosuna kattığı futbolcular, 6 maçın 5'inde gol attı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor, hanesine 10 puan yazdırdı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUHAMMED SALAH #TRABZONSPOR

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