10 numara fırtına

Süper Lig'in ilk 6 haftalık bölümünde 13 gol atan Trabzonspor
'da yeni transferler skor katkısıyla öne çıktı. 10 kez tabela yapan bordo-mavililerde Muhammed Salah, 7 golle takımını sırtladı ve krallık yarışında Amedspor'dan Gift Orban ile ilk sırada yer aldı.
34 yaşındaki Mısırlı yıldızın ardından yeni transferlerden Noah Saviolo 2 gol, Franculino Dju ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu üçlü, Trabzonspor'un gollerinin yüzde 77'sini kaydetti.
Karadeniz devinin kadrosuna kattığı futbolcular, 6 maçın 5'inde gol attı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor, hanesine 10 puan yazdırdı.
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Mete Efendioğlu - Editör