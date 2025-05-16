11 sezon sonra büyük hüsran!

Bordo-mavililer tam 11 sezon sonra ilk kez bir sezonu üç İstanbul takımına karşı galibiyet alamadı. Bordomavililer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ligde oynadığı 6 maçta 1 kez berabere kalırken 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte 17 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Trabzonspor, en son 2013-2014 sezonunda 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle üç rakibine karşı galibiyet bulamamıştı. Fırtına, son galibiyetini 4 Kasım 2023 tarihinde Fenerbahçe deplasmanında 3-2'lik skorla elde etti.