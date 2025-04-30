117 kilometrelik güç gösterisi

Ligde nefes nefese geçen mücadelede Alanyaspor'u 4-3 yenen Trabzonspor, sadece skorla değil, sergilediği fiziksel performansla da alkış aldı. 117.923 metre koşu mesafesine ulaşan bordo-mavililer, bu sezonki en tempolu maçlarından birini oynarken, özellikle ikinci yarıdaki sprintlerle fark yarattı. Mücadelede sahada en çok mesafe kat eden isim, 11.619 metre ile Edin Visca oldu. Tecrübeli oyuncu, 1.94 m/s ortalama hızıyla sahada sürekli hareket halindeydi. Okay Yokuşlu ve Batagov da 11 kilometreyi aştı.

BANZA 10 KİLOMETREYİ GEÇTİ, 10 SPRINT İLE RAKİBİ YORDU

Topa sahipken 40.200 metre, top rakipteyken ise 43.455 metre koşan Fırtına, hem savunmada hem de hücumda yoğun bir enerji ortaya koydu. Maçın en kritik aralığı 45-50. dakikalar arasıydı; bordo-mavililer, bu bölümde 6.098 metre koşarak baskıyı artırdı. Banza 10 kilometre koşu mesafesine ulaştı ve 10 sprint yaparak rakip savunmayı yıprattı.