2025 model Trabzonspor

Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçına yüksek galibiyet motivasyonu ile hazırlanıyor. Yeni teknik patron Fatih Tekke ise karşılaşmaya kadar olan kısa sürede oyun anlayışını takıma aşılıyor. Kendi planı ve formasyonunu benimseten genç çalıştırıcının futbolcularına, "Bunların hepsini bir anda yapamayabiliriz ancak elinizden gelen tüm gayreti gösterin" dediği öğrenildi. Bordo-mavili hocanın, formasyonda da değişime gitmesi bekleniyor. 4-2- 4'ten sıyrılıp, 4-2-3-1 planına dönmeyi düşenen Tekke'nin özellikle orta sahadaki tercihleri merak ediliyor. Bu bölgede Mendy, Lundstram, Okay, Ozan, ve Folcarelli sıkı rekabet içinde.



TEKKE'YE SENELİK 30 MİLYON TL MAAŞ

Trabzonspor'da yeni teknik direktör Fatih Tekke'nin sözleşme detayları duyuruldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, bordo-mavili takım, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Senelik 30 milyon TL garanti ücret verileceği ve buna ek olarak her sezon için artışın bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında olacağı belirtildi.