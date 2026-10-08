21. yüzyılın en iyi Afrikalısı Salah!

SCORE90 tarafından hazırlanan ve yapay zeka tabanlı değerlendirme sistemi kullanılarak oluşturulan listede Trabzonspor
formasını giyen Muhammed Salah, 21. yüzyılın en iyi beş Afrikalı futbolcusu arasında zirvede gösterildi. Mısırlı yıldızı Kamerun futbolunun unutulmaz isimlerinden Samuel Eto'o takip etti. Fildişi Sahili'nin eski yıldızı Didier Drogba ise üçüncü sırada kendisine yer buldu. Listenin dördüncü basamağında Drogba'nın vatandaşı Yaya Toure, beşinci sırada ise Senegalli yıldız Sadio Mane yer aldı. Trabzonspor
'a transfer olmasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açan Salah Türkiye'deki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'de 6 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 2 asist üretti. G.Saray karşısında hat-trick yapıp 4-0'lık farklı galibiyetin mimarı oldu.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör