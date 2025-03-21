3 maçta 3 zafer

Trabzonspor'u milli aranın ardından yoğun bir fikstür bekliyor. Hocası Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açan bordo-mavili takım, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 gün içinde 3 kritik karşılaşmaya çıkacak.'yi konuk edecek Fırtına, ardından 2 Nisan Çarşamba Türkiye Kupası çeyrek finalindeile karşılaşacak. 4 gün sonra daLigde 35 puanla 9. basamakta yer alan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmak adına Göztepe ve Fenerbahçe'yi yenerek rahat bir nefes almak istiyor.