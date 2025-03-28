3 oyuncudan müjde

Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, 3 puana şartlandı. Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında Başakşehir'i yenen bordo-mavililer, İzmir temsilcisini de geçerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fırtına'da sakat futbolculardan da güzel haberler geldi. Ayağına aldığı darbe nedeniyle 4 gün idmana çıkmayan John Lundstram'ın tamamen iyileştiği belirtildi. İngiliz orta sahanın ayağındaki şişliğin geçtiği ve Göztepe maçında forma giyebileceği kaydedildi. Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Savic ve Nwakaeme'nin ise F.Bahçe mücadelesine kadar eksiklerini gidermeleri ve oynamaları bekleniyor.



BAŞKAN DOĞAN'DAN TFF'YE YAYLIM ATEŞİ

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında TFF'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Doğan'ın satır başları şöyle: "Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür. Tarih, haksızlığa sessiz kalanları değil, ona karşı dimdik duranları yazmıştır. Trabzonspor, adaletin ve haklı mücadelenin sarsılmaz temsilcisidir. Temiz ve adil bir futbol düzeni için mücadele veriyoruz ve bu uğurda hiçbir yıldırma politikası yolumuzdan döndüremeyecektir."