30 saniyede ‘evet’ dedi

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Edin Visca ile nikah tazeledi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamadaVisca'ya yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Bosnalı oyuncuderken şöyle devam etti: "Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde,dedim ve öyle de oldu."