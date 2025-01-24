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Giriş Tarihi: 24.1.2025

30 saniyede ‘evet’ dedi

YUNUS EMRE SEL
30 saniyede ‘evet’ dedi
Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Edin Visca ile nikah tazeledi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 34 yaşındaki futbolcuyla 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Visca'ya yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Bosnalı oyuncu "Sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü" derken şöyle devam etti: "Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu."
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30 saniyede ‘evet’ dedi
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