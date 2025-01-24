30 saniyede ‘evet’ dedi

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Edin Visca ile nikah tazeledi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 34 yaşındaki futbolcuyla 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Visca'ya yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Bosnalı oyuncu "Sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü"
derken şöyle devam etti: "Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?'
dedim ve öyle de oldu."