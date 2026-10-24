4x4’lük süper ikili

Kimsenin bileğini bükemediği Karadeniz ekibinde özellikle Muhammed Salah- Franculino Dju hücumda fark yaratan isimler oldu. Bordo-mavililerin muhteşem ikilisi, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde fileleri toplamda 15 defa havalandırdı. İyi bir uyum yakalayan Fırtına'nın yeni yıldızları, Avrupa'nın 5 büyük ligi (Premier Lig, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, La Liga) ve Süper Lig baz alındığında en çok gol atan 4'üncü ikili konumuna yükseldi. Fenerbahçe'den Vedat Muriqi- Mason Greenwood ve Real Madrid'den Mbappe- Arda Güler ile bu sırayı paylaştılar. Listenin zirvesinde ise Barcelona'dan Raphinha- Yamal (24) yer aldı. Bu isimleri Bayern Münih'ten H.Kane-M. Olise (19) ve Manchester City'den Haaland- Cherki (17) takip etti.



UEFA ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Salah'ın muhteşem performansına UEFA da kayıtsız kalmadı. Mısırlı yıldızın Hearts karşılaşmasıyla birlikte Avrupa'da 150. maçına çıktığını hatırlatan UEFA, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, "Salah, kariyerindeki bu özel geceyi bir gol ve bir asistle taçlandırdı. Trabzonspor'un galibiyetinde önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.



11'İN 7'Sİ DEĞİŞİYOR

TRABZONSPOR, Hearts zaferinin ardından gözünü Çaykur Rizespor maçına çevirdi. Teknik direktör Thomas Reis'in yoğun tempo nedeniyle pazartesi günü deplasmanda oynanacak maçta en az 7 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Deneyimli hocanın Hearts mücadelesinde dinlendirdiği ya da sonradan oyuna dahil ettiği Savic, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Fabinho, Muçi ve Aral'ı Rize deplasmanında yeniden ilk 11'e dahil edeceği öğrenildi. Reis, rotasyon hamleleriyle takımın fiziksel direncini korumayı amaçlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör