%51 geriledi

Hatayspor ile deplasmanda yenişemeyen Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 6'sında berabere kaldı. Bordomavililer, kadrosuna kattığı 13 oyuncuyla büyük beklentilere sebep olurken teknik direktör Şenol Güneş, "Bir şekilde galibiyetlere ihtiyacımız var"
ifadelerini kullandı ancak takımın pozisyonları gole çevirme karnesi pek parlak değil.
LİGDE 16'NCI SIRADA KALDI
7 maçta rakip kalelere yolladığı 138 şutun sadece 7'sini gol yapabilen Karadeniz ekibi, %5.1'lik başarı sağladı. Denis Draguş, Edin Visca
ve Enis Bardhi
gibi önemli gol ayakları olmasına rağmen şutları kaleye sokmakta zorlanan Fırtına'nın karnesi, bir senede yüzde 10,5'ten 5,1'e (%51,4'lik düşüş) geriledi.
Trabzonspor, elde ettiği değerle ligde 16. sırada yer alabildi.
NE OLACAK TRABZON'UN HALI
Trabzonspor, Hatayspor ile berabere kalarak deplasman galibiyet özlemini sona erdiremezken dış sahada hasreti 4 maça çıktı. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavililerin 1-1'lik skorunu farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Sonnokta, "Trabzon çile çektiriyor"
derken, Karadeniz: "Eserinizle gurur duyun"
başlığını tercih etti. Taka, "Fırtına beraberliğe abone",
Günebakış da "Ne olacak Trabzon'un hali"
manşetlerini attı.
'JOKER' İŞ BAŞINDA
KONYASPOR maçının ardından Hatay deplasmanında da golünü atan Trabzonspor'un forveti Simon Banza, bitiriciliği ile fark yaratıyor. Braga'dan kiralanan 'Joker' lakaplı santrfor, 4 maçta ağları 3 kez havalandırdı.