%51 geriledi

Hatayspor ile deplasmanda yenişemeyen Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 6'sında berabere kaldı. Bordomavililer, kadrosuna kattığı 13 oyuncuyla büyük beklentilere sebep olurken teknik direktör Şenol Güneş,ifadelerini kullandı7 maçta rakip kalelere yolladığı 138 şutun sadece 7'sini gol yapabilen Karadeniz ekibi, %5.1'lik başarı sağladı.vegibi önemli gol ayakları olmasına rağmen şutları kaleye sokmakta zorlanan Fırtına'nın karnesi,Trabzonspor, elde ettiği değerleTrabzonspor, Hatayspor ile berabere kalarak deplasman galibiyet özlemini sona erdiremezken dış sahada hasreti 4 maça çıktı. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavililerin 1-1'lik skorunu farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Sonnokta,derken, Karadeniz:başlığını tercih etti. Taka,Günebakış damanşetlerini attı.KONYASPOR maçının ardından Hatay deplasmanında da golünü atan Trabzonspor'un forveti Simon Banza, bitiriciliği ile fark yaratıyor.