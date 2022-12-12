4 isim hedefte

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı özel maç sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıklamaları gündeme damga vurdu. Takımın performansından memnun kalmayan Avcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan oyuncular var.Trabzonspor her yarışın içerisindedir. Herkes farkına varacak. Gerekirse altyapıdan oyuncu alır oynatırım" ifadelerini kullandı.59 yaşındaki deneyimli hocanın, soyunma odasında da talebelerine sert çıktığı vedediği öğrenildi. Avcı'nın hedefindeki isimlerin ise Yusuf Erdoğan, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Djaniny olduğu ileri sürüldü.Bu arada Trabzonspor'da Dünya Kupası'nda boy gösteren Gomez ve Larsen cuma günü sona eren Antalya kampında yer almazkenBurun ameliyatı olan Bartra takımdan ayrı kalırken Lahtimi ise pasaport problemi nedeniyle kampın neredeyse tamamını kaçırdı. Ayrıca Eren Elmalı, hazırlık maçlarında dinlendirildi.Sezonun ilk bölümünde 22 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası yine yoğun bir tempoya girecek. Bordomavililer, 21 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile karşılaşacak. 24 Aralık'ta ligde kritik Fenerbahçe derbisi var. 28 Aralık Çarşamba günü hafta içi mesaisinde ligde Karagümrük'e konuk olacak Fırtına, sonrasında 5 Ocak'ta Giresun'u ağırlayacak ve 9 Ocak'ta Alanya'ya gidecek. 16 günde 5 maç oynayacak olan Trabzonspor'un hedefi seri galibiyetler alarak ligde zirveye çıkmak.İSKENDER GÜNENAvcı gerçekle YÜZLEŞTİ!şampiyon olan kadrodan sezon başı eksilmeler yaşandı. Bir de sakatlıklar ortaya çıkınca yeni ve farklı bir kadroyla mücadele etme zorunluluğu doğdu. Bu da istikrarsız sonuçları beraberinde getirdi.Görünen o ki, Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasında yapılan hazırlık kampı ve oynanan maçlarda bazı isimlerin beklentilerin altında kalmış olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Açıklamalarından çıkardığımız yorum bu. Artık Trabzonspor'un bundan sonraki maçlarda daha farklı oyuncularla sahada yer alması hiç de şaşırtıcı olmaz.