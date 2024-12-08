90+kahır&hüsran

Geçtiğimiz dönemlerde 'Biz bitti demeden bitmez' mottosuyla bilinen Trabzonspor'un bu sezon kalesinde gördüğü son dakika golleri adeta kâbusu oldu.90+'larda hüsran yaşayan Şenol Güneş'in ekibi, kalesinde 3 gol görürken bedeli 7 puanın yitirilmesiyle sonuçlandı.Göztepe (2-1) sınavında 90+2'de David Tijanic'i durduramayan Karadeniz ekibi, ardından oynadığı Fenerbahçe (2-3) maçında 90+12'de Sofyan Ambarat'a teslim oldu. Son olarak ise Kasımpaşa'dan Da Costa, 90+1'de darbeyi vurdu.Yakalanan fırsatları cömertçe harcayan bordo-mavili futbolcular, galibiyeti kaçırdı.