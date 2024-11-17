A Takım’dan U19’a 8 gol

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde U19 takımıyla oynanan çift kale maçta Trabzonspor sahaya, Ahmet, Malheiro, Hüseyin, Lundstram, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Salih, Ozan, Cham, Enis Destan 11'iyle çıktı. Ayrıca Serkan Asan da süre aldı. Karşılaşmayı Trabzonspor A takımı 8-1'lik skorla kazanırken sakatlığı bulunan Nwakaeme forma giyemedi. Bugün izin yapacak olan bordo-mavililer, pazartesi günü yapacağı çalışmayla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.Denis Draguş, Rumen basınında hakkında çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi. 24 yaşındaki oyuncu, "Bu tür spekülasyonların, bazı çıkarlar doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Trabzonspor'da çok mutluyum. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile aramda son derece iyi bir iletişim var ve kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı