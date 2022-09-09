Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Abdullah Avcı, 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı
Giriş Tarihi: 9.9.2022 01:21 Son Güncelleme: 9.9.2022 01:23

Abdullah Avcı, 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı

AA
Abdullah Avcı, 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyunda kendi adlarına eleştirecekleri birçok şey olduğunu söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Oyunun başında özellikle bizim arkamıza attıkları koşuyla yediğimiz birinci gol var. Ortak olmak istedik ama bizim gibi takıma yakışmayacak şekilde bireysel hatalardan goller yedik. 2-0'dan sonra oyuna döndük. Skor 2-1 olduğunda istediğimiz şekilde maç dönecekken, bireysel hatadan 3. golü yedik. 10 kişi kalan rakibimiz karşısında oyunu döndüreceğimizi, kazanacağımızı düşünüyorduk." dedi.

İkinci yarı yaptıkları değişikliklere oyunun itedikleri noktaya gelmeye başladığını dile getiren Avcı, şöyle devam etti:

"İlk yarıda 3 golün 2'si bireysel hatadan geldi. Onun dışında pozisyon vermedik. İkinci yarıda daha fazla topa sahip olup, iyi oynamamız gerekiyordu. Daha hızlı oynamamız, boş koşu yapmamız, kenarlardan hedefe doğru paslar atmamız lazım. İkinci gol, kenar orta. Sayılmayan 3. gol kenar orta. Bunun sayısını çoğaltmamız lazım. Bugün kaybettik. Oyunda kendi adımıza eleştireceğimiz birçok şey olabilir. Olumlu tarafları daha az, olumsuz tarafları fazla. Daha kaliteli takımız, daha doğru oynamalıydık. Ona rağmen kaybetmeyebilirdik. Turnuvaya mağlubiyetle başladık. Nasıl başladığın değil nasıl bitirdiğin önemli. Çıkaracağımız derslere odaklanıp, pazartesi günü oynayacağımız lig maçımıza hazırlanacağız. Rakibi de tebrik ediyoruz."

Avcı, geçen sezona göre takımın oyununda düşüş olduğu yönündeki bir soru üzerine, "İlk sene 6 ay çalışmıştım. Ligi 4. bitirip Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettikten sonra Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi ve ona göre kadro oluşmuştu. Bu hedefe de Türk futbol tarihinde hiç olmayacak şekilde rakipleri yaklaştırmadan 11 puan farkla şampiyon olduğumuzda ulaşmıştık. Cornelius'un ve Ahmet Can'ın transferleri kulübe maddi kazanım sağladı. Yavaş yavaş değişim yaşardı, yaş ortalamamız düştü. Ligde Antalyaspor maçı hariç kaybettiğimiz bir müsabaka olmadı. Geçiş dönemi normal. Puan ortalaması doğru gidiyor. Bu süreci doğru geçtiğimizi, daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

"MUKAVELEMİZİ 3 SENE UZATTIK"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Trabzonspor ile sözleşmesinin uzatıldığı yönündeki haberlere ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene ligde şampiyonluğu garantilemeden Ertuğrul (Doğan) Bey mukavele uzatmak istemişti. Ben de 'Buradayım zaten, mukavelem devam ediyor. Öncelikle şampiyonluk hedefine ulaşalım. Onun için buradayım.' demiştim. Ondan sonrasında yazın da Ertuğrul Bey benle görüşmek istediğinde 'Sen nasıl istiyorsan o şekilde olsun.' dedim. Ertuğrul Bey nasıl istediyse, o şekilde oldu. Karşılıklı, mutlu yeni bir organizasyonla, yeni hedeflere gidebilmek için mukavelemizi 3 sene uzattık. Kulübün içinde değişimleri de doğru şekilde yaparak 3 senelik mukavele teklif ettiler. Ben de hiçbir şey sormadan imzaladım. Bugün itibarıyla açıklanmış. Hem Trabzonspor hem benim adıma hayırlı olsun."

EN ÇOK OKUNANLAR

SİGARAYA ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU? Güncel 9 Eylül 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları nelerdir?
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles!
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Biz daha ölmedik, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye: Ne haddine! Sen CHP'den ihale alıyorsan eleştiririm
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT sorununu çözeceğiz!
YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2-4 yıllık üniversite taban puanları 2022: YKS ek tercih kılavuzu
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı, 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA