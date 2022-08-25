Abdullah Avcı’nın, Avrupa’da yüzü gülmüyor

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçın 26'sında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Bu karşılaşmalarda Avcı, 16 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.
Medipol Başakşehir ile 3 galibiyet sevinci
İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.
Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş ile tek galibiyet
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.
Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.
Trabzonspor'da galibiyeti yok
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.
Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer penaltılarla turu geçti.
Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti.
Avcı'nın Avrupa performansı
Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2015-2016
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir
|2 - 0
|2015-2016
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda)
|1 - 2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan)
|0 - 0
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir
|2 - 2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
|1 - 2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir-
|2 - 0
|2017-2018
|UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
|Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir
|3 - 3
|2017-2018
|UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
|M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika)
|2 - 0
|2017-2018
|UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|M. Başakşehir-Sevilla (İspanya)
|1 - 2
|2017-2018
|UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir
|2 - 2
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan)
|0 - 0
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|Braga (Portekiz)-M. Başakşehir
|2 - 1
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir
|3 - 1
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya)
|1 - 1
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir
|1 - 2
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|M. Başakşehir-Braga
|2 - 1
|2018-2019
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|M. Başakşehir-Burnley (İngiltere)
|0 - 0
|2018-2019
|UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
|Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir
|1 - 0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş
|4 - 2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere)
|0 - 1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Braga
|1 - 2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Braga-Beşiktaş
|3 - 1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Slovan Bratislava
|2 - 1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi
|Wolverhampton-Beşiktaş
|4 - 0
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu
|Trabzonspor-Molde (Norveç)
|3 - 3
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi
|Molde-Trabzonspor
|1 - 1
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Trabzonspor-Roma (İtalya)
|1 - 2
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Roma-Trabzonspor
|3 - 0
|2022-2023
|UEFA Şampiyonlar Ligi play-off
|Kopenhag-Trabzonspor
|2 - 1
|2022-2023
|UEFA Şampiyonlar Ligi play-off
|Trabzonspor-Kopenhag
|0 - 0