Acımasız fırtına!

BANZA SAHNEDEN İNMİYOR

Sezon başında Braga'dan 2 milyon Euro bedelle bir yıllığına kiralanan Simon Banza, Trabzonspor'u taşımaya devam ediyor. 13. dakikada ağları havalandırarak son 6 lig maçında 5 gol, 2 asist kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, toplamda 13 kez fileleri bulduğu Süper Lig'in krallık yarışında zirvedeki Piatek'e (Başakşehir) ortak oldu.





ONUN ADI ARTIK BATAGOL!

Bordo-mavili takımda Ukraynalı stoper Batagov, 6. dakikada attığı kafa golüyle siftah yaptı. Trabzonspor kariyerinde ilk kez ağları sarsan 22 yaşındaki oyuncu, dün gece kilidi açan isim oldu.



TRABZON'UN YÜZ AKI VİSCA

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Edin Visca için Sivasspor maçının çok özel bir anlamı vardı. Bordo-mavili formayla 100. resmi karşılaşmasına çıkarak 'dalya' diyen Boşnak oyuncu, Ozan Tufan'ın 31. dakikada kaydettiği golün pasını verdi ve 100 gol attığı ligdeki 100. asistini yapmayı başardı. 2021-22 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Karadeniz ekibine transfer olan Visca, 2010/11'den bu yana Süper Lig'de 100 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.





UĞURCAN'A İZİN ÇIKMADI

SİVASSPOR maçı öncesi eşi Kübra Çakır ile birlikte ikinci çocuklarını kucağına alan Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, akşam eldivenleri giyip kaleye geçti. Başarılı kurtarışlar yapan kaptan, 49. dakikada kazanılan penaltıda taraftarların çağrısıyla topun başına geçmek istedi. Kalesinden çıkıp rakip ceza sahasına kadar gelen Uğurcan, Sivassporlu oyuncuların bunun etik olmayacağını belirterek ricada bulunması ve teknik direktör Şenol Güneş'in de izin vermemesi sonrası topu Banza'ya bıraktı. Bu sırada Güneş, kenarda rakip teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yanına giderek yaşanan durum nedeniyle özür diledi. Demokratik Kongolu golcü ise vuruşu kaçırdı.



EVİNDE KEYFİ YERİNDE

LİGDE Avrupa için mücadelesini sürdüren Trabzonspor, iç sahada maç kaybetmeyi unuttu. Papara Park Stadı'nda çıktığı son 6 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Fırtına, kötü başladığı sezonda taraftarına bir nebze de olsa kendini affettirdi. Evinde en son 3 Kasım 2024'te Fenerbahçe'ye kaybeden bordo- mavililerin, o tarihten bu yana bileği bükülmedi.