Adım adım finale

UEFA Gençlik Ligi'nde (U19 Şampiyonlar Ligi) Juventus'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Trabzonspor, hedefe kilitlendi. Bordomavililerin bu turdaki rakipleri TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Trabzonspor U19 Takım Sorumlusu Ali Beyazlı, Juventus gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinden birisini saf dışı bıraktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Beyazlı, "Son 16 turuna kalmak büyük bir başarı ancak bizim için bu sadece bir adım. Bundan sonraki hedefimiz adım adım ilerleyerek finale kadar gitmek. Çekilecek kura ne olursa olsun sahada Trabzonspor ruhuyla mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan aldığımız destekle bu yolculuğa devam edeceğiz. Oyuncularımıza inanıyoruz ve onları yürekten destekliyoruz" diye konuştu.
İşte muhtemel rakipler:
Real Madrid
Manchester City
Barcelona
Bayern Münih
İnter
A. Madrid/R.Wien
Sporting
Aston Villa
Atalanta
AZ Alkmaar
Stuttgart
Hoffenheim
Olympiakos
Salzburg
Sturm Graz