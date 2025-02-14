Adım adım finale

UEFA Gençlik Ligi'nde (U19 Şampiyonlar Ligi) Juventus'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Trabzonspor, hedefe kilitlendi. Bordomavililerin bu turdaki rakipleri TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Trabzonspor U19 Takım Sorumlusu Ali Beyazlı, Juventus gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinden birisini saf dışı bıraktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Beyazlı, "Son 16 turuna kalmak büyük bir başarı ancak bizim için bu sadece bir adım. Bundan sonraki hedefimiz adım adım ilerleyerek finale kadar gitmek. Çekilecek kura ne olursa olsun sahada Trabzonspor ruhuyla mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan aldığımız destekle bu yolculuğa devam edeceğiz. Oyuncularımıza inanıyoruz ve onları yürekten destekliyoruz" diye konuştu.

İşte muhtemel rakipler:



Real Madrid

Manchester City

Barcelona

Bayern Münih

İnter

A. Madrid/R.Wien

Sporting

Aston Villa

Atalanta

AZ Alkmaar

Stuttgart

Hoffenheim

Olympiakos

Salzburg

Sturm Graz