Ailem için endişeliyim!

Trabzonspor'un ara transferde renklerine bağladığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, kulüp dergisine Türkiye'deki yeni hayatını ve adaptasyon sürecini anlattı. Bordo-mavili takıma transferine değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor'un benimle ilgilendiğini duyunca Batagov'a mesaj atıp her şeyi sordum. Buranın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım. Burada da geleneği sürdüreceğim" dedi. Şehre karşı büyülendiğini ifade eden Zubkov, "Taraftarlar harika. Daha imza atmadan sevgilerini hissettirdiler. Sosyal medyadan birçok mesaj aldım, böylesini daha önce yaşamamıştım. Şehir çok güzel, doğası harika. İnsanlar çok içten ve misafirperver. Kebap ve baklava harika. Kilo almama sebep oldu ama dikkatli olmalıyım."

TELEFONUMDA ALARM UYGULAMASI VAR!

Ukrayna'da yaşanan savaşın futbol hayatına etkisini de anlatan Zubkov, "Ailem, eşim, annem, babam şu an Kiev'de. Bu yüzden her gün onlar için endişeleniyorum çünkü her gün Kiev'e veya başka bir şehre füze atılıyor. Telefonumda bir alarm uygulaması var. Gergin oluyorsunuz, sürekli olarak, 'durum nasıl, iyiler mi yoksa değiller mi' gibi sorular soruyorsunuz. Bu zor bir durum ancak bu, bizim halkımızı daha da güçlü kılıyor. Sığınaktayken bombalamanın yakınlarda gerçekleştiğini çok duydum. Ve bu durum mental açıdan beni çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM

Skor üretemediği zamanlarında destek aldığını belirten Zubkov, "Bu durumla başa çıkmak için profesyonel olarak birkaç kez uzmanla çalıştım. İşler kötü gitse de yeniden başlayıp her zaman maksimumunuzu vermeniz gerekiyor. Zamanla her şey düzelecektir" dedi.