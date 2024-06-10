Ajax’tan Poyraz’a 7.5 milyon euro

Trabzonspor'da sürpriz bir oyuncuya talip çıktı. İki sezon önce Ahmetcan Kaplan'ı transfer eden Ajax'ın dikkatini, bordo-mavililerin genç golcüsü Poyraz Efe Yıldırım çekti. Teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirerek Türk pazarına yönelen Hollanda'nın dev kulübü, 19 yaşındaki yeteneği kadrosuna katmak için 7.5 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeli önerdiği iddia edildi. Poyraz Efe konusundaGeçmişte Ahmetcan'a 9.5milyon Euro ödeyen Ajax'ın,Poyraz Efe için de fiyatı yükseltebileceğibildirildi. TrabzonsporA Takımı'nda sadece 4 maçaçıkan oyuncu, U19'da 41 karşılaşmada29 gol-9 asistle parlakbir performansa imza attı.