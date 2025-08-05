Almeida bitti bitiyor

Trabzonspor'da on numara mevkii için yapılan transfer görüşmelerinde sona gelindi.Bir süredir yapılan temasların olumlu ilerlediği ve anlaşmanın an meselesi olduğu kaydediliyor.Valencia'nın maaşına zam yapmaması nedeniyle ayrılma talebinde bulunan oyuncu için Trabzonspor devreye girmişti.