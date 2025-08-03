Almeida için sıcak temas

Kadrosuna mutlaka 10 numara takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Puertas'tan istediği sonucu alamayınca Valencia forması giyen Andre Almeida'yı gündemine dahil etmişti. Bordo-mavili ekip, bu transfer için girişimlere başlarken oyuncunun takımdan ayrılmak istemesini koz olarak kullanmayı hedefliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların kıran kırana devam ettiği belirtildi. Valencia cephesinin zam talebini olumsuz karşıladığı futbolcusunu henüz satış listesine koymadığı ancak tekliflere açık olduğu kaydedildi.. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro civarında.